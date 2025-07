L’iconico Sì della Piaggio e il 18esimo raduno in centro

Il brindisi finale, i ringraziamenti dei numerosissimi partecipanti verso Camillo Brandimarti, vulcanico presidente del ’Team Polverone al 2%’ per il grande impegno che ha portato a realizzare un 18esimo Raduno nazionale Si Piaggio con i fiocchi, grandi abbracci e l’arrivederci all’edizione 2026, hanno fatto scendere il sipario sull’evento. La giornata di aggregazione di quanti amano il mitico motorino a pedali, con lo slogan "Tiralo fuori e vieni con noi!" ha coinvolto 71 Si e rispettivi proprietari, complessivamente un centinaio di persone, tra amici e familiari che non hanno voluto mancare alla festa.

Ritrovo e iscrizione al ristorante Kabina Welcome, dove gli appassionati di questo iconico modello di ciclomotore hanno ricevuto la targa del raduno e i gadget, poi la "partenza polverosa" che ha dato vita ad un lungo giro, di 35 km, tra colline e mare, che dapprima ha portato tutti all’azienda agricola Il Transumante, a Monteprandone, per un aperitivo galattico servito dall’accogliente signora Giovanna.

Quindi il gruppo, sempre con lo slogan "Tiralo fuori e vieni con noi!, (e respira l’aria dei mitici disco anni ’90, tema dell’edizione 2025)", in sella ai rispettivi motorini a pedali è ripartito alla volta di Kabina Welcome per la cena ristoratrice, e momenti di divertimento che ha visto anche le premiazioni di alcuni centauri. Poi di nuovo in sella: pronti per il carosello San Beach by night tra la libreria Mondadori e il Caffè Florian.

Stefania Mezzina