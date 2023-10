L’illuminazione nel mirino a Massignano

A Massignano si comincia a respirare aria di votazioni e nonostante si tratti di un piccolo comune, con poco più di 1600 abitanti, le consultazioni per il rinnovo del governo cittadino sono sempre molto sentite. Intanto spunta un nuovo comitato ’PartecipAzione’ con al vertice Roberta Lazzarini e Michele Silla, che tramite un volantino evidenziano che l’illuminazione pubblica lungo le strade di Massignano si spengono prima dell’alba, alle 5 quando il sole sorge alle 7,20. "Non si comprende perché il meccanismo automatico (crepuscolare) di accensione e spegnimento delle luci non sia sincronizzato con inizio e termine dell’irradiazione solare – affermano Lazzarini e Silla – I Comuni non possono in nessun caso interrompere o diminuire servizi indispensabili come trasporti e illuminazione, pena una valanga di denunce penali e azioni risarcitorie da parte dei cittadini. L’emergenza energetica non si risolve tagliando i servizi ai cittadini". In effetti il problema è andato avanti per qualche tempo, ma l’incaricato della ditta che si occupa della manutenzione dell’illuminazione pubblica, fanno sapere dal Comune, ha "corretto" il timer e già martedì mattina, tutto è tornato alla normalità.