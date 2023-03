Limite a 50 o a 90 chilometri orari Mezzina, i residenti si dividono

L’eterno dibattito sulla velocità non accenna a placarsi dopo che la Provincia ha messo e, poi subito tolto, i segnali con il limite dei 50 all’ora sulla Valtesino. Stesso problema si pone sulla provinciale 43 Mezzina, su tutto il tratto ammodernato e messo in sicurezza, che va da Castel di Lama fino ad Offida, ex fornace, dove il limite di velocità oscilla dai 50 ai 70 chilometri orari. Gli automobilisti si dividono. "Nessuno mette in discussione l’importanza della Mezzina ma è pur vero – dichiarano alcuni abitanti – che la nuova e strategica arteria stradale è stata costruita a ridosso delle nostre case". Prima dell’inizio del secondo tratto i cittadini avevano promosso una riunione in contrada Valentino con l’allora presidente della Provincia Massimo Rossi e gli addetti ai lavori, chiedendo di spostare l’asse della strada parallelamente al torrente Lama, salvando in questa maniera capre e cavoli. Una soluzione che avrebbe permesso di allontanare dai centri abitati e dagli imbocchi la strada, richiesta che fu bocciata sottolineando che l’intervento sarebbe costato molto di più. Negli anni gli incidenti mortali hanno riaperto un dibattito mai chiuso tra gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica. La domanda è sempre la stessa: ha senso correre dopo quanto accaduto in quel tratto di strada? Purtroppo la provinciale Mezzina attraversa centri abitati, zone artigianali, si snoda vicino alle case ed è punteggiata da innumerevoli imbocchi a raso. I cittadini si chiedono: "Ma la Mezzina è stata collaudata come strada a scorrimento veloce?". C’è chi cammina lungo la strada, chi va a cavallo, animali che attraversano, ma soprattutto auto che si immettono dai bivi, che sono la causa maggiore degli incidenti. In una strada con queste caratteristiche insistere con una velocità sostenuta è da irresponsabili. La maggior parte dei residenti e degli automobilisti opta per i 70 orari, ma in molti sostengono che al di là dei limiti sarebbe il caso controllare di più il traffico, spesso alcune auto sono lanciate come missili.

Maria Grazia Lappa