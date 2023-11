L’impegno dei centri antiviolenza. La lotta ad abusi e maltrattamenti

Per il dodicesimo anno la Regione Marche, ai sensi della legge regionale 322008 ‘Interventi contro la violenza sulle donne’, ha presentato, nel mese di novembre in cui si celebra la Giornata internazionale, il rapporto annuale sul fenomeno della violenza di genere. Nella provincia di Ascoli, se nei consultori si è registrato nel 2022 rispetto all’anno precedente un aumento del 21,1% delle persone assistite per casi di abuso e maltrattamento, nei centri antiviolenza regionali il numero minore di prese in carico ha riguardato quelli della provincia di Ascoli (45). Nel Piceno i centri antiviolenza ‘Donna con te’ coordinati da Laura Gaspari si trovano: due ad Ascoli, al consultorio familiare nel poliambulatorio ex Gil (0736358914) e alla casa-albergo ‘Ferrucci’ (07362442502), a San Benedetto, al consultorio familiare con sede nell’ospedale (073585709), a Spinetoli nello Spazio Abilita in via primo maggio (0736887983) e a Comunanza su appuntamento. Numero verde 800021314 e numero verde nazionale 1522. Tornando ai numeri relativi alle prese in carico nei centri antiviolenza, rispetto all’anno precedente della rilevazione, al 2021, gli accessi ai Cav di Fermo e Ascoli sono diminuiti. Mentre non si rilevano variazioni considerevoli relativamente ai servizi con cui l’utenza ha preso contatti prima di rivolgersi al Cav.

Come nell’anno precedente, emerge l’importanza della rete territoriale per il contrasto alla violenza di genere nella misura in cui questa ne favorisce l’accessibilità. I dati mostrano, infatti, che una parte consistente delle donne che poi ha preso contatti con i Cav provinciali, 35, ossia la maggior parte, ha attinto alla propria rete relazionale rivolgendosi in prima istanza a parenti, amici e conoscenti. Seguono coloro che si sono rivolte in prima istanza alla Forze dell’ordine, a un avvocato, che sono andate al Pronto soccorso, da uno psicologo, mentre sono state poche quelle che si sono rivolte ai servizi sociali territoriali. Rimane molto basso, a livello provinciale, ma anche regionale, il dato relativo alle richieste d’aiuto che le donne hanno rivolto ad altri soggetti locali come, ad esempio, la scuola o gli insegnanti, le parrocchie o altre strutture e associazioni religiose, medici di medicina generale. Le donne giungono prevalentemente per propria scelta, e quindi in autonomia nei Cav (25,7% a livello regionale). Il secondo canale preferenziale che avvicina le donne al Cav è il suggerimento ricevuto da parenti o amici.

Lorenza Cappelli