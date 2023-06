L’impegno della Fondazione Anffas Grottammare

Fine settimana impegnativo per la Fondazione Anffas Grottammare, che gestisce numerosi servizi a persone con disabilità, nei territori di Grottammare, Ripatransone e da oggi anche di San Benedetto, accreditati ed anche in convenzione con le Ast. "Inizieremo sabato mattina alle ore 11.30 con l’inaugurazione del nuovo laboratorio di ceramica artistica, che abbiamo allestito in Via Zuccoli 23 a San Benedetto, in ampi e adeguati locali – afferma la presidente del Cda che gestisce la Fondazione, avvocato Gabriella Ceneri. I nostri ragazzi avevano bisogno di uno spazio più grande ed attrezzato dove svolgere l’attività della ceramica, che hanno mostrato di gradire molto. Ringraziamo la Fondazione Carisap che ci ha aiutato, con un contributo, ad acquistare alcuni arredi ed anche alcune aziende e privati che ci hanno erogato donazioni. Abbiamo bisogno di altre risorse economiche per attrezzare la sala registrazione insonorizzata a servizio della nostra radio web "Libera-Gioia", che avrà sede nei medesimi locali e quindi confidiamo nel sostegno del territorio. Siamo disponibili a stipulare convenzioni con associazioni, per il laboratorio e ad organizzare corsi anche in orario serale". Info 366 1147331.