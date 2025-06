Mercoledì 4 giugno, alle 11, presso la sede di Porto d’Ascoli dell’Università Politecnica delle Marche è in programma il seminario ’L’impegno della Politecnica per la pesca’, un evento aperto alla cittadinanza e rivolto in particolare agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori interessati a nuove prospettive di formazione e carriera nel settore marino e del management dell’intera filiera ittica.

Durante il seminario sarà presentato il corso di laurea triennale in ’Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche’, già attivato per l’anno accademico 2024-2025 presso il Palazzo Vannicola di San Benedetto. Si tratta di un’offerta formativa unica nel panorama universitario italiano.

Stefania Mezzina