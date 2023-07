L’impegno della Provincia "Così risaniamo i conti"

"Risulta incontrovertibile e, nessuno lo ha mai voluto minimizzare, che l’Ente sconti una pesante zavorra del passato. Tuttavia, riteniamo che occorra aspettare con fiducia il successivo monitoraggio da parte della Corte dei Conti con dei nuovi elementi di valutazione". Così il presidente della Provincia di Ascoli Sergio Loggi e il consigliere con delega al Bilancio Marco Teodori commentano la relazione della Corte dei Conti di giugno 2023 che fa riferimento all’esercizio 2021 con un occhio rivolto anche al 2020. "Un ’fantomatico’ Comitato per l’Ambiente ha lanciato un allarme sui conti della Provincia assemblando in maniera frammentata e disorganica stralci della periodica relazione della Corte dei Conti delle Marche. Innanzitutto – scrivono Loggi e Teodori – appare quantomeno singolare ed insolito, che un comitato che si dovrebbe occupare di ambiente e tutela della natura e dell’ecosistema si avventuri invece ad esaminare complesse tematiche economico-finanziarie".

Entrando nel merito della relazione della Corte dei Conti dalla Provincia si sottolinea che "l’ente è impegnato dal 2013 in un complesso percorso di risanamento finanziario con miglioramenti progressivi in particolar modo negli ultimi anni. Tra l’altro, la Rendicontazione 2021 chiarisce che la Provincia ha ridotto il deficit a 18 milioni di euro rispetto ai 21 milioni del 2020, con un disavanzo che si è ridotto di ben 3 milioni. Nella stessa deliberazione la Corte rinvia ’al controllo sulla definitiva rendicontazione dell’esercizio 2022 le valutazioni in ordine agli esiti definitivi della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale’".

Presidente e consigliere ricordano che "dal 18 dicembre 2021, data in cui si è insediata l’attuale amministrazione provinciale, si è da subito lavorato al miglioramento dei conti attuando, nel contempo, investimenti in scuole, strade e ambiente. A tale proposito vogliamo sottolineare che nel maggio scorso il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità il rendiconto di gestione 2022 che certifica sensibili progressi nel percorso di risanamento finanziario con una riduzione del disavanzo di ulteriori 3 milioni di euro. Non solo, per la prima volta, dopo vari anni la Provincia presenta un avanzo di cassa positivo ed emerge altresì che l’ente non è più strutturalmente deficitario a differenza di tutti gli anni precedenti. Attualmente il disavanzo è sceso a 14 milioni e 961 mila euro con un risultato di amministrazione nel 2022 di oltre 2 milioni di euro, che ha contribuito al ridimensionamento del deficit finanziario". Nel redigendo bilancio anno 2023, che sarà all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Provinciale del 25 Luglio, sono state previste due importanti novità riguardo i fondi da accantonare per un miglior equilibrio di bilancio proprio come consigliato e verificato nelle ultime relazioni periodiche della Corte dei Conti delle Marche.