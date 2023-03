L’impegno dell’arma Una nuova stanza rosa anche a San Benedetto: un aiuto per denunciare

In occasione della festività dell’8 marzo, ieri i carabinieri del Comando provinciale di Ascoli hanno accolto in caserma le donne – sia le loro colleghe che quelle che si sono rivolte per varie ragioni agli uffici dell’Arma di Ascoli e San Benedetto – omaggiandole di un ramoscello di mimosa, pianta simbolo di questa giornata. Presente all’iniziativa la presidente del locale club Soroptimist Romina Pica, da circa un mese al vertice dell’associazione costituita da donne, che opera per l’avanzamento della condizione femminile e la promozione dei diritti umani, intervenuta insieme ad alcune socie. L’evento è stato l’occasione per sottolineare, ancora una volta, l’importanza della tematica della violenza di genere che, nel corso degli anni, ha assunto una valenza sempre maggiore, ed oggi, purtroppo, è più che mai attenzionata poiché caratterizzata da una violazione dei diritti umani, dell’integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona. In virtù della collaborazione già da tempo avviata con Soroptimist International Italia, nel quadro di un’intesa già esistente a livello nazionale con il Comando Generale dell’Arma, nel 2019 i carabinieri hanno realizzato all’interno della Caserma Piermanni, sede del Comando provinciale, la ’Stanza tutta per sé’ intitolata alla memoria di Melania Rea, uccisa dal marito nel 2011: un ambiente accogliente e riservato che mira a sostenere la donna nel delicato momento della denuncia, favorendone l’apertura ed incoraggiandola a superare tutti quegli ostacoli emotivi e psicologici che, purtroppo, comportano ancora oggi un "numero oscuro", di fatti – talvolta anche molto gravi – non denunciati, particolarmente rilevante. Durante l’incontro odierno, il comandante provinciale Giorgio Tommaseo ha avuto modo di colloquiare con la presidente del Soroptimist Pica dell’iniziativa appena avviata che punta, attraverso una donazione da parte dell’associazione, ad allestire, entro il prossimo giugno, una nuova ’Stanza Rosa’ presso la sede del Comando Compagnia di San Benedetto. Qui è stato effettuato recentemente un sopralluogo alla presenza anche di Maria Antonietta Lupi, vicepresidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità e dei comandanti della Compagnia Francesco Tessitore e della Stazione, Pasqualino Palmiero: iniziativa che garantirebbe un ulteriore miglioramento delle possibilità di intervento e supporto da parte dell’Arma.

p. erc.