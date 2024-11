L’impegno si rinnova. Oggi la consegna dei ’premi di studio’ agli alunni più brillanti

I ’Premi studio 2024’ verranno consegnati stamani al termine del convegno organizzato dalla Banca del Piceno, in collaborazione con Live, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche. Si tratta del tradizionale impegno che la Banca del Piceno rinnova a sostegno degli studenti Soci o figli di Soci e Dipendenti. Anche quest’anno, il Consiglio di amministrazione ha stanziato una somma per riconoscere ai ragazzi diplomati e laureati nel 2023 col massimo dei voti, un premio che rappresenti un punto di partenza e non d’arrivo. "Da sempre la Banca del Piceno è vicina alle nuove generazioni – commenta il presidente Sandro Donati –. I premi di studio rappresentano una delle tante iniziative concrete perché viene dato il giusto riconoscimento, anche con una somma in denaro, a giovani del territorio che con sacrifici e abnegazione hanno avviato un percorso scolastico virtuoso". Inoltre, si rinnova l’opportunità per i richiedenti maggiorenni di entrare nella compagine sociale a condizioni agevolate, mediante la sottoscrizione di sole due quote. "Il Consiglio di Amministrazione della Banca del Piceno ha deciso di inserire la consegna dei ’Premi studio 2024’ nell’ambito della giornata dedicata al convegno in quanto siamo consapevoli di quanto impatterà l’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro e quindi sul futuro stesso dei giovani". Come emerge dalle previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2024-2028) che delinea gli scenari futuri del mercato del lavoro in Italia curato da Exclesior Unioncamere e Ministero del lavoro "l’IA ha un ruolo complementare al lavoro, essa tende a potenziare l’attività umana determinando una crescita della produttività e, di conseguenza, anche delle retribuzioni. La quantificazione di questi effetti è piuttosto complessa anche perché non è attualmente possibile separare l’effetto di sostituzione da quello complementare. Senza dubbio in questo contesto sarà il ’fattore umano’ ad essere decisivo nella capacità di valorizzare al meglio il contributo della tecnologia soprattutto in un contesto di riduzione della forza lavoro attesa per via dell’invecchiamento demografico. Questa potrebbe offrire una chiave di lettura del labour hoarding: le imprese trattengono i lavoratori in un contesto di rallentamento economico perché scommettono sul ruolo decisivo del capitale umano nell’affrontare le sfide del cambiamento strutturale a cui l’economia sta andando incontro". Oggi saranno riconosciuti premi per i diplomi di scuola media inferiore, scuola professionale, scuola media superiore, laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico e dottorati di Ricerca.