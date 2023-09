L’impegnoper scuolepiù sicure

Sergio

Loggi*

Sta per iniziare un nuovo Anno Scolastico, è sempre un momento di grande emozione

ed aspettative perché la scuola costituisce, per ognuno, una tappa fondamentale della

vita e del proprio percorso esperienziale. In questa prospettiva, formulo agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici ed a tutti gli operatori del mondo della scuola, l’augurio di un nuovo anno ricco di progetti, soddisfazioni e traguardi. L’edilizia scolastica rappresenta uno dei compiti fondamentali assegnati dalla legge alle Province e, fin dall’inizio del mandato, questa Amministrazione si è impegnata a rendere sempre più sicure, efficienti e funzionali gli istituti superiori con investimenti e progettualità cospicue intercettando ogni possibile fonte di finanziamento

nazionale, regionale ed europea. Di recente, ci siamo incontri con i Dirigenti scolastici per fare il punto sui tanti interventi già completati, in corso di realizzazione o in programma nei prossimi mesi

ed anni, 20 milioni di euro nel piano triennale delle opere pubbliche con l’intento di

migliorare strutture e servizi. In tale ottica, verrà proseguito il lavoro intenso ed in piena collaborazione e sinergia con tutte le componenti della scuola, presidio di

civiltà, legalità e democrazia.

*presidente della Provincia