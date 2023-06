L’importanza dei robot chirurgici nella medicina

‘Medicina e tecnologia: una realtà ai confini della fantascienza?’: questo il tema approfondito, nel corso dell’incontro promosso dal club Rotary di Ascoli presieduto da Alberto Forlini, grazie al contributo di Carlo Marinucci, già primario dell’ospedale di Ascoli, Andrea Gardini e Giulio Milanese, rispettivamente primario del reparto di chirurgia e di urologia del ‘Mazzoni’. Nel corso dell’incontro è stato possibile fare un focus sull’importanza dei robot chirurgici che fanno parte di un settore dell’ingegneria biomedica che si è sviluppato molto negli ultimi quindici anni, consentendo l’applicazione di metodiche e tecniche alla chirurgia. In sostanza, si tratta di apparati di ausilio all’intervento diretto del chirurgo, che rimane sempre colui che opera. I campi di applicazione si stanno estendendo sempre di più spaziando dalla neurochirurgia alla chirurgia generale e toracica, urologia, ginecologia, otorinolaringoiatria. La chirurgia robotica viene utilizzata prevalentemente in ambito urologico, dove la fa assolutamente da padrone nel campo delle prostatectomie. In chirurgia generale, invece, questa nuova metodologia di intervento offre la possibilità di grande sicurezza e permette l’esecuzione di interventi complessi su organi parenchimali come fegato e pancreas.