L’importanza del giornalismo di prossimità

Tre giorni sul ‘giornalismo di prossimità’. Torna l’appuntamento con il meeting nazionale dei giornalisti, quest’anno giunto alla sua decima edizione (la prima in presenza dopo la pandemia). Da giovedì 8 a sabato 10 giugno saranno vari gli interventi che si susseguiranno tra Ascoli e Grottammare e che vedranno esponenti di spicco della pubblica informazione nazionale. Tra cui quello di Agnese Pini direttrice responsabile di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, previsto nella mattinata della giornata conclusiva. Ad ospitare gli appuntamenti allestiti da Simone Incicco e don Giampiero Cinelli della diocesi di Ascoli sarà l’hotel Parco dei Principi e la sala della Ragione di palazzo dei Capitani. "Fare questo convegno nazionale nel nostro territorio ci permette di sperimentare la prossimità a tutto tondo – afferma Gianpiero Palmieri, Vescovo e vice presidente Cei –. Esprime identità profonda in termini di relazione. Papa Francesco quando parla di magisteri ha difficoltà a definire prossimità, ma sottolinea gli aspetti relazionali. Vorrei sottolineare che la vicinanza alle ferite del nostro territorio ci rende grati al meeting. Sono tante le ferite aperte in questo momento: quelle dei territori in guerra, quelle dei giovani e delle famiglie. Sono tante le forme di prossimità che il mondo del giornalismo è chiamato ad affrontare". Nella giornata che si svilupperà ad Ascoli venerdì 9 al termine della mattinata i giornalisti presenti condivideranno un’esperienza con un pranzo da Zarepta. Nel pomeriggio alle 19 è prevista la santa messa celebrata dal Vescovo e a seguire ci sarà un’esibizione della Quintana con visita ai giardini vescovili. "Il tema di quest’anno è molto attuale – aggiunge Mauro Ungaro, presidente Fisc –. Venire e visitare i territori per un giornalista è molto importante così come lo è poi raccontare le testimonianze raccolte".

mas.mar.