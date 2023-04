L’importanza del Ph nelle urine e il consumo di acqua

di Adriano Sacripanti *

La calcolosi urinaria o litiasi (dal gr. lithos, pietra), affligge l’uomo fin dall’antichità. Un calcolo venne scoperto nel 1911 nel bacino di mummia egizia. Molti personaggi famosi ne hanno sofferto trai quali si ricordano: Napoleone I, Isaac Newton, Michelangelo, Luigi XIV etc. In Italia circa il 10% soffre di questa patologia con una netta prevalenza per gli uomini. I calcoli più frequenti sono di ossalato di calcio (i più comuni, presenti in circa il 70% delle calcolosi renali), spesso associati al fosfato di calcio (5%); struvite: triplofosfato di calcio–ammonio- magnesiaco (13%); acido urico (8%). Il pH misura l’acidità o la basicità di un liquido e quando le urine sono basiche (pH> 7) esse sono associate a calcoli di fosfato di calcio, struvite o di ossalato di calcio. La terapia medica consiste nell’acidificare le urine con fosfato acido di potassio. Per quanto riguarda il consumo di acque minerali, gli urologi consigliano un’acqua con un pH acido compreso tra 5-6. Le urine acide (pH<7) sono legate a calcoli di acido urico, in questo caso principio fondamentale è quello di alcalinizzare le urine e gli urologi consigliano citrato di potassio e il pH dell’acqua minerale compreso tra 6,8-7,8.

Al di là di tutto due sono i fattori coinvolti nella relazione fra assunzione di acqua e calcolosi: 1) il volume di acqua ingerita e quella persa con la sudorazione e respirazione; 2) il contenuto di sali minerali dell’acqua. Un punto importante è dato dal fatto che l’aumento dell’assunzione dell’acqua porta ad aumento della diuresi o secrezione di urina con conseguenze diminuzione di calcolosi urinaria in persone predisposte. Utile l’impiego di acque oligominerali ossia con un basso residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg l. Di seguito si forniscono pH e residuo fisso in mgl di acque minerali di largo consumo. Levissima: 7,980; Frasassi 7,4 331; Acqua Panna 7,9141; Rocchetta: 7,6177; Sant’Anna: 6,943; E’ indubbio che significativi effetti sull’ incidenza della calcolosi urinaria sono dati dall’ introduzione abbondante d’alimenti e liquidi ricchi di purine, ossalati, calcio, fosfati ed altri elementi che si trovano poi coinvolti nella patologia e che lo specialista dietologo saprà consigliare gli alimenti più idonei al riguardo. Qualora la terapia medico–dietetica risultasse inefficace si può ricorrere alla terapia extracorporea ad onde d’urto ossia alla Litotrissia.

*Presidente provinciale associazione Italiana Consumatori