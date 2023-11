L’importanza di denunciare: "Le donne vanno aiutate"

Le donne devono sapere che non sono sole e che istituzioni e forze di polizia agiscono in sinergia per aiutarle; ma quando per paura non sono in grado di denunciare, allora serve che siano parenti, conoscenti, vicini di casa a segnalare alle forze di polizia cosa sta succedendo. E’ il messaggio lanciato ieri dal prefetto Carlo De Rogatis, dal questore Giuseppe Simonelli e dal sindaco Marco Fioravanti in occasione della presentazione del calendario degli eventi previsti per la Giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne in programma domani. "Non chiudiamo gli occhi, chi sa denunci". Nell’ambito delle attività di polizia di prossimità sottese a sensibilizzare la comunità circa il fenomeno della violenza di genere, la Polizia di Stato ha organizzato una serie di attività che avranno luogo ad Ascoli e a San Benedetto. Si tratta di lezioni e conferenze con gli studenti, un corso di difesa personale rivolto ai licei con specifici corsi sportivi nell’ambito del progetto "Educazione, legalità ed autodifesa" volto ad affrontare il tema del bullismo, del cyberbullismo e delle aggressioni in età adolescenziale. Sarà presentato anche un corso gratuito di autodifesa rivolto a tutte le donne interessate, "Donna Difesa", in collaborazione con Provincia e Comune di Ascoli. La sera del 25 novembre in programma l’accensione di fari di colore arancione (colore scelto per un futuro senza violenza) sul palazzo della Questura, quale adesione al progetto "Orange the World" in collaborazione con "Soroptimist international" - sezione di Ascoli.

"Il fenomeno è grave e purtroppo le cronache ne sono testimoni. Vogliamo far crescere la cultura della legalità ed il rispetto dei diritti" ha aggiunto il questore Simonelli sottolineando che "è fondamentale in questa battaglia che istituzioni e forze di polizia lavorino in sinergia come accade nel Piceno". "Dobbiamo impegnarci tutti a combattere la violenza di genere, un problema drammaticamente presente nella nostra società" ha detto il prefetto De Rogatis.

Il sindaco Fioravanti ha parlato della sua esperienza sul campo. "Mi è capitato di parlare con donne che hanno subito violenza, ma non hanno avuto il coraggio di denunciarla. A tutte le vittime – ha concluso il primo cittadino – dobbiamo trasmettere la forza di poter scegliere come vestirsi, quando uscire. Istituzioni e enti hanno messo insieme in questi anni una rete sulla quale le donne possono contare". Peppe Ercoli