L’impotenza, un fenomeno in aumento

L’impotenza è un fenomeno con varie cause che possono essere di tipo psichico, ormonale e alimentare ed è caratterizzata dalla difficoltà di ottenere l’erezione. Ansia, problemi personali o familiari, possono comportare il calo della libido senza la quale, un apparato sessuale anche in buona salute, non potrebbe funzionare. Squilibri ormonali non sono da trascurare e si evidenziano con un calo del testosterone libero nel sangue. Tale ormone svolge varie funzioni: aumenta la fertilità maschile agendo sulla maturazione degli spermatozoi, regola il desiderio sessuale e migliora l’erezione. Trovare esempi d’impotenza nel regno animale è molto difficile, i maschi restano sempre fertili. Vi è una stretta correlazione tra impotenza e livello di testosterone nel sangue. Il consumo eccessivo di carboidrati (pane, pasta, pizza), patatei, e zucchero comporta una notevole produzione dell’insulina da parte delle cellule beta del pancreas, che causa l’accumulo del grasso viscerale, il quale cattura le molecole di testosterone trasformandole in un ormone femminile l’estradiolo. Inoltre l’insulina attraverso il processo della glicolisi aumenta la produzione di scorie acide come il lattato o il piruvato le quali attivano il sistema di riparazione e quindi la produzione dell’ormone della crescita IGF-1 da parte del fegato. Tale sostanza è in grado di attivare l’enzima 5-alfa- reduttasi che trasforma il testosterone libero in diidrotestotestone (DHT), diminuendo in tal modo il testosterone di cui il corpo ha bisogno. Secondo molti esperti tale ormone sarebbe responsabile dell’iperplasia benigna dell’adenoma prostatico, anch’essa considerata uno dei fattori che inducono l’impotenza. Un altro fattore che comporta una diminuzione del testosterone è l’eccessiva presenza di cortisolo nel sangue. Il cortisolo, detto anche ormone dello stress, svolge molteplici effetti sull’organismo, tutti volti ad aumentare il metabolismo ed a migliorare la capacità reattiva. Il cortisolo è un salvavita in quanto a seguito di un pasto ricco di carboidrati o dopo l’assunzione di un dolce, il pancreas secerne insulina per ridurre la quantità di glucosio nel sangue. Tale azione comporta un calo glicemico e l’immediata attivazione del cortisolo da parte delle ghiandole surrenali tramite l’ormone ACTH prodotto dall’ipofisi, che riporta il glucosio a livelli di normalità. Cosi facendo si ha una notevole produzione di cortisolo che comporta una minore produzione di testosterone. Anche l’alcol inibisce il testosterone e per questo motivo non bisognerebbe superare i due bicchieri di vino al giorno.

Adriano Sacripanti