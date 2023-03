"L’imprenditoria femminile tiene testa: ma pesano Covid e guerra"

L’imprenditoria femminile ha affrontato anni difficili tra pandemia, crisi economica e caro energia e dimostra ancora la sua tenacia nei territori. I dati provinciali attestano un peso delle aziende condotte da donne nella tenuta del tessuto produttivo, specialmente guardando alla dinamica delle imprese femminili artigiane, migliore rispetto alle imprese femminili totali. Ma per sorreggere l’imprenditoria femminile c’è bisogno di una spinta in più. Al 31 dicembre 2022 sono infatti registrate 8.390 imprese femminili nel Maceratese, 5.609 nell’Ascolano e 4.623 nel Fermano, che incidono rispettivamente del 24,2%, del 23,4% e del 24% sul totale delle imprese registrate. Di queste, quasi una su dieci è condotta da giovani (sono 795 a Macerata, 525 ad Ascoli e 413 a Fermo). Significativo anche il peso delle imprese femminili a conduzione straniera, che sono 959 nel Maceratese, 709 nell’Ascolano e 602 nel Fermano. Andando a confrontare i dati delle imprese artigiane femminili delle tre province di riferimento (che a paragone con il recente storico registrano andamenti migliori rispetto al totale delle imprese donna), ne sono registrate al 31 dicembre 2022 1.852 a Macerata, 1.261 a Fermo e 1.120 ad Ascoli. Di queste, nel Maceratese 218 sono giovani e 270 condotte da donne straniere, nell’Ascolano 159 e 129 e nel Fermano 107 e 171. Tra le ombre nelle analisi delle imprese femminili artigiane, si evidenziano ancora delle flessioni nella composizione rispetto al 2021 (-0,3% nell’Ascolano) ma con un rallentamento del segno meno rispetto al 2019 (quando il calo era di -0,7 ad Ascoli). Sintomi di una lenta ma progressiva stabilizzazione. "Confartigianato, grazie al sostegno dei ministeri competenti – spiega Eleonora D’Angelantonio, responsabile donne impresa Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo – sta predisponendo iniziative per incentivare la conciliazione e rendere la vita più semplice alle donne che vogliono diventare madri senza per questo rinunciare alla propria vocazione professionale".