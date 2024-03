L’imprenditrice Gouveia si racconta in un libro

L’associazione di promozione sociale ‘Laboratorio di Frontiera’ il 16 marzo, alle 18, nella sala Cola dell’Amatrice, ad Ascoli, organizza la presentazione del libro di Sandra Gouveia "Che impresa la mia vita". Nel libro la sua difficile storia: "Ho perso, ho vinto, sono caduta infinite volte, mi sono rialzata. Rapita da un padre violento a 4 anni, vissuta per strada per 7 anni, tornata da una madre inadeguata, ho amato il Brasile degli anni ottanta e poi l’arrivo in Italia e l’inizio di un percorso lavorativo che oggi mi vede titolare di un’azienda di successo, creata da me con le mie forze e tanti sacrifici". La sua vita di donna si intreccia con le tante vite che gravitano dentro l’associazione ’Laboratorio di Frontiera’, la cui mission è quella dell’inclusione socio lavorativa di donne che vivono fuori dal riconoscimento della dignità di persona e della valorizzazione sociale, per il fatto di essere vittime di tratta o violenza, o che vivono difficoltà psicologiche ed economiche. A tale scopo è attivo un laboratorio in Via Valtellina 4 a Porto d’Ascoli, dove le donne realizzano prodotti tessili e partecipano alla raccolta di piante officinali in terreni in affitto o comodato d’uso gratuito, per farli trasformare da professionisti del settore.