L’imprenditrice Patrizia Ferrara candidata a sostegno di Acquaroli

Sta entrando nel momento più sentito, la campagna elettorale per le regionali. Ieri mattina Forza Italia ha presentato la candidatura di Patrizia Ferrara a sostegno di Francesco Acquaroli. "Sarà il nostro valore aggiunto – ha detto Valerio Pignotti– è un’imprenditrice da molto tempo titolare di un luogo simbolo per la riviera. Con lei miriamo a rinnovare il partito. Abbiamo potuto presentare la sua candidatura solo oggi perché purtroppo qualcuno ci ha tenuti in sospeso fino all’ultimo". Una nota polemica irrinunciabile per il segretario di Forza Italia, che poi ha ceduto la parola alla candidata. "Ho deciso solo adesso di candidarmi, nonostante la politica mi abbia corteggiato per anni – ha detto –. L’ambito nel quale mi sento di poter contribuire è soprattutto quello turistico. Le Marche hanno molte risorse: dall’arte al patrimonio costiero, dalla zona collinare a quella montana. Finora, però, non c’è stata una visione industriale del turismo. Il nostro territorio deve ospitare eventi di spessore: si veda quanto organizzato al San Park, che è riuscito a intercettare 8mila spettatori. A contraddistinguermi, poi, è la fiducia nei giovani, su cui intendo puntare. La questione è cruciale perché, per fare accoglienza turistica, bisogna rinnovarsi. Giovani che lavorano e che hanno un futuro sono anche più sicuri. Il nostro turismo, infine, deve avere come obiettivo la destagionalizzazione. Bisogna lavorare da marzo a dicembre, se possibile".