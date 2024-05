L’incidente è una truffa, viene raggirata a Monticelli

Ancora di un raggiro ad anziani siamo costretti a riferire. Purtroppo i casi sono sempre più frequenti destando un significativo allarme. È quanto accaduto qualche giorno fa ad una anziana donna di Ascoli, la cui storia è stata resa pubblica da un familiare sui social affinché altri non cadano nella stessa trappola e, in caso di tentativi simili, denuncino immediatamente l’accaduto alle forze di polizia, avviando così le indagini necessarie per assicurare i delinquenti alla giustizia. Il fatto risale a pochi giorni fa, quando la donna, di circa 70 anni, stava percorrendo con la sua auto via Tevere, una traversa che dalla Circonvallazione conduce a Croce di Tolignano, tra il ponte di San Filippo e Monticelli, poco prima di un distributore di benzina. All’improvviso, ha sentito un forte urto sul retro del veicolo. Pensando di aver urtato qualcuno, si è fermata e ha visto un uomo, sulla cinquantina e con accento tipicamente ascolano, a terra accanto al suo scooter. Nonostante il consiglio di un passante, che forse aveva intuito le intenzioni dell’uomo, di andarsene subito, la donna è scesa dall’auto per sincerarsi delle condizioni del presunto ferito.

Il finto ferito ha iniziato a chiedere un risarcimento per l’incidente, sostenendo di aver subito la rottura degli occhiali. La donna ha suggerito di spostarsi nel piazzale del distributore per discutere meglio e ha proposto di chiamare un’ambulanza per verificare eventuali ferite. Tuttavia, l’uomo, che aveva un piano ben preciso ed un complice, l’ha invece convinta a recarsi nel parcheggio di un supermercato di Monticelli, dove hanno continuato a parlare fino a quando lui, in tutta fretta, si è dileguato. Comprensibilmente preoccupata e spaventata, la donna si è recata in un bar per riprendersi e solo al momento di pagare ha scoperto che il suo portafoglio era scomparso dalla borsa, rimasta sul sedile passeggero della sua auto aperta con il finestrino abbassato. Poco dopo, ha scoperto che era stato effettuato un prelievo con la sua carta. Non ci è voluto molto per capire che era stata vittima di una truffa orchestrata da due complici: uno che la intratteneva e l’altro che rubava dalla borsa. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri, accompagnata da un familiare, e ora le indagini sono in corso. Le autorità sperano di ottenere informazioni utili dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle zone interessate.