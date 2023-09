"L’incontro con i sindaci non ha valore"

Sono passati quattro anni dalla mozione sulla sanità che il consiglio sambenedettese approvò con il benestare di tutti i rappresentanti in assise: da allora, di momenti di plauso unanime ce ne sono stati ben pochi. L’incontro dei sindaci di due giorni fa non è da annoverare fra questi ultimi: il confronto a porte chiuse fra i comuni dell’Ambito 21 invece ha suscitato nuove polemiche in minoranza, che non riconosce l’operato del vertice comunale: questo avrebbe dovuto coinvolgere l’emiciclo per portare avanti la causa in sinergia fra maggioranza e opposizione. "Questo incontro si è tenuto a tempo scaduto – commenta Giorgio De Vecchis – il nostro ente avrebbe dovuto impugnare il piano sociosanitario regionale, e non lo ha fatto: nel piano infatti non c’è nessuna analisi incrociata di domanda e offerta, ma solo dati descrittivi che non rendono conto della situazione in cui ci troviamo. Nel decreto Balduzzi non esiste il concetto di ospedale su più plessi, quindi questa iniziativa devo considerarla fatta a titolo personale. Ma aspettiamo al varco: prima o poi si dovrà tornare in consiglio comunale, o qualsiasi proposta e accordo sarà nullo. E poi, visto che il futuro ospedale si farà fra 10 anni, il vero problema è l’attualità: bisogna potenziare l’ospedale esistente, con personale, servizi, attrezzature".

La minoranza chiede maggiore coinvolgimento: "Già un anno fa richiedevo la convocazione della conferenza dei sindaci del territorio, senza mai ottenere risposta o riscontro – aggiunge Annalisa Marchegiani – Non condivido affatto il pensiero di Pasquali e credo che il consiglio comunale debba ripartire dal documento condiviso, mentre la riunione di due giorni fa non ha alcun valore. Mesi fa, nella nostra commissione sanità, si disse che c’era la disponibilità a presentare controdeduzioni al piano sanitario: noi ci mettemmo a disposizione, ma poi le cose sono andate in maniera diversa. E l’invito a contribuire all’attuale iniziativa non è stato raccolto da nessuno, perché non siamo d’accordo con la sua impostazione". Per il centrosinistra, la suddivisione delle funzioni fra Ascoli e San Benedetto non porterebbe benefici alla città. "È vero che a San Benedetto è necessario un reparto di emergenza – conclude Aurora Bottiglieri – ma che al nosocomio della Riviera debbano essere tolti dei reparti solo perché questi riguardano prevalentemente l’elezione, non va affatto bene. E sono sicura che i 43 posti letto che abbiamo perso non saranno recuperati, perché nel piano sociosanitario c’è scritto che a noi ne spettano 220. Abbiamo perso tanto tempo anche per la casa della salute".

Giuseppe Di Marco