L’incontro con la biologa. Capriotti

Il 16 febbraio abbiamo vissuto un sorprendente incontro con la biologa sambenedettese Martina Capriotti che ha approfondito per noi il problema delle microplastiche nel mare Adriatico quali trasportatrici di composti tossici. Ma come l’abbiamo conosciuta? Grazie al nostro compagno Guido che ha visto un servizio sul tg Marche in cui presentavano una biologa marina sambenedettese ricercatrice per il National Geographic. Guido si è incuriosito nel sentire parlare di una concittadina a così ’alti livelli’ e ha fatto una breve ricerca su di lei. Le nostre prof l’hanno contattata e invitata in classe. Sin dalla prima telefonata si è dimostrata una persona umilissima e disponibile, una che ama veramente il mare e il benessere del bioma marino. Attualmente è ricercatrice presso l’università del Connecticut e l’Università di Camerino nella sede distaccata di San Benedetto. Al di là della bella lezione di Geografia, che ci ha aperto gli occhi su tanti aspetti dell’inquinamento marino, ci ha colpito il fatto che la sua passione per il nuoto, cominciato da bambina, si sia poi trasformata nella sua professione. Quella che è iniziata come un’attività ricreativa si è evoluta diventando la sua strada di realizzazione sociale.