L’incontro con Mario Pignotti

L’Associazione Mosso Piceno-la Bottega della Fotografia, nell’ambito del corso di fotografia, organizza un incontro con Mario Pignotti e i suoi racconti di viaggio. Un personaggio appassionato di qualsiasi forma d’arte figurativa: pittura, cinematografia, fotografia. Proveniente dalla vecchia scuola, tra pellicole e diapositive, dove la non immediatezza immagine, comportava nottate in camera oscura, spesso arrangiata in bagno, per sviluppo e stampa della fotografia. Sulla base di quest’esperienza maturata, nel 2004 si converte alla fotografia digitale, e con essa approccia nuovi generi: foto di viaggio, paesaggio e fotografia astronomica. Negli ultimi anni l’interesse fotografico si è spostato anche verso la fotografia naturalistica e di avifauna. L’evento si terrà mercoledì 10 maggio, alle ore 21, nella Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi. Patrocinato dal Comune di Monteprandone, l’incontro è aperto a tutti e ad ingresso gratuito.