L’incontro sul clima con Fazzini

La crisi climatica in atto e le strategie di adattamento sono state al centro dell’intervento del meteorologo, docente di rischio climatico e nivologia presso l’Università di Camerino, Massimiliano Fazzini, organizzato venerdì 24 febbraio dal Rotary Club San Benedetto Nord, presso l’Hotel ristorante Sporting di San Benedetto. L’ambiente e quindi anche la crisi climatica in atto, oramai comprovata dal segnale termico e pluviometrico, sotto la lente del Rotary che, dunque, mette questo argomento quale approfondimento di un nuovo incontro rivolto a soci e amici del club, dell’organizzazione internazionale di professionisti e uomini d’affari che realizza progetti di servizio a scopo umanitario, promuove il rispetto di rigorosi principi etici in tutte le attività e lavora per la diffusione della pace e della buona volontà tra in popoli della terra.

L’incontro è stato aperto dal presidente del Rotary Club San Benedetto Nord, Alessandro Speca e vi hanno partecipato anche il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo e il vice sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi, mentre ad accogliere soci e amici hanno pensato il segretario Luigi Anelli e il prefetto Francesca Galiffa. Il breve ma interessante intervento, che ha spaziato di come fronteggiare la crisi climatica, alla luce del fatto che nel bacino del Mediterraneo derivano fasi meteorologiche caratterizzate da lunghi periodi siccitosi anche in inverno, brevi ondate di freddo, frequenti e prolungate ondate di caldo estive e improvvisi fenomeni temporaleschi capaci di provocare un deciso innalzamento del rischio idrogeologico per la popolazione, dall’importanza del clima e tempo meteorologico all’ottimizzazione dei sistemi delle risorse, l’importanza di una cultura ambientale a partire dalle scuole primarie per far si che gli attori dell’ambiente del futuro sappiano cosa fare, ha ottenuto l’alta attenzione dei soci e amici del Rotary Club San Benedetto Nord, al termine, facendo scaturire un dibattito.

Stefania Mezzina