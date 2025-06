L’incredibile manutenzione del ponte Bailey

Il ponte Bailey in località Villa Santi di Massignano sembra essere diventata la barzelletta del paese, ma forse è meglio dire della Provincia di Ascoli, poiché si tratta di strada provinciale. In tempi passati la manutenzione veniva eseguita raramente, poiché erano usati materiali robusti, in tempi più recenti, ogni due o tre anni, ora siamo arrivati a un intervento ogni mese. Le tavole di scarsa qualità, evidentemente, cedono una dopo l’altra e siamo al terzo intervento in tre mesi, poiché i residenti, che transitano sul ponte anche più volte al giorno, segnalano un’altra tavola sfondata, la terza in altrettanti mesi. La gente vi passa ugualmente, fino a quando qualche mezzo resta incastrato.