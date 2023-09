Linea dura dell’ente umbro. Niente giostra di Foligno per Luca Innocenzi

Linea dura, da parte della commissione di giustizia e disciplina dell’Ente Giostra di Foligno, nei confronti del campionissimo Luca Innocenzi. Il cavaliere, infatti, che ad Ascoli ha vinto la Quintana di luglio e che vanta il record di sedici trionfi personali allo Squarcia, sarà costretto a saltare la gara di casa, la Quintana di Foligno appunto, in programma domenica. Nei suoi confronti è arrivata la decisione definitiva a seguito della rissa che lo vide coinvolto lo scorso giugno, al termine delle prove ufficiali: nove mesi di sospensione, che decorrono dal 14 giugno. A Foligno, quindi, il 41enne potrà tornare in pista solo a marzo del 2024. La rissa che lo coinvolse gli è costata molto cara, visto che il campione venne denunciato e inizialmente anche daspato. Il daspo, poi, venne revocato grazie all’accoglimento del suo ricorso al Tar. Per alcuni giorni, inoltre, il cavaliere venne anche sospeso dalla Fise, la federazione italiana sport equestri. Domenica, quindi, il rione Cassero dovrà sostituire Innocenzi. Al suo posto, a correre a Foligno, sarà il giovane debuttante Paolo Palmieri. Tra i protagonisti ci saranno anche alcuni ‘volti noti’ per la Quintana di Ascoli: si tratta dell’ascolano e cavaliere di Porta Romana Lorenzo Melosso, in gara per il rione Badia, il cavaliere di Sant’Emidio Tommaso Finestra per il rione Spada, l’ex cavaliere di Porta Maggiore Mattia Zannori per il rione Ammanniti e l’ex cavaliere sempre di Sant’Emidio Riccardo Raponi, il quale sostituirà Massimo Gubbini al rione Giotti. In pista, infine, anche Raul Spera per il rione Pugilli, Daniele Scarponi per il Contrastanga, Alessandro Candelori per il Morlupo e Luca Morosini per La Mora. Matteo Porfiri