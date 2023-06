L’Infiorata batte il maltempo

Le condizioni metereologiche di questo mese stanno mettendo a rischio quasi tutte le iniziative promosse dai comuni per allietare i residenti e i primi turisti arrivati sulla Riviera e nell’immediato entroterra. Nonostante tutto ci sono eventi che sfidano il tempo com’è stato per l’Infiorata di Montefiore dell’Aso che si è conclusa, nonostante il meteo, con una grande partecipazione. Entusiasta, oltre che agli organizzatori l’Associazione Infiorata, anche il sindaco Lucio Porrà che ha voluto ringraziare il presidente Graziano Amadio e l’interO DIrettivo e tutti quelli che hanno realizzato i meravigliosi tappeti abbellendo il borgo, i giovani e le scuole che hanno partecipato all’Infiorata dei ragazzi, tutti i collaboratori dell’Associazione e il gruppo decoro che per mesi hanno lavorato per la manifestazione, le delegazioni ospiti, italiane ed estere, i monaci tibetani che hanno incantato con il loro mandala.