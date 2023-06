L’infiorata diventa internazionale: famiglie inglesi all’opera

Una tradizione popolare e religiosa che ogni anno si rinnova a Servigliano in occasione della processione del Corpus Domini, che diventa una preziosa occasione di socializzare e anche di promuovere il paese. I preparativi in realtà iniziano già due gironi prima con i volontari e le famiglie che raccolgono fiori e piante verdi che poi vengono utilizzati per disegnare sul selciato del centro storico di Servigliano un percorso floreale fatto di immagini di santi, simboli stilizzati e immagini che raccontano il territorio. Dopo la messa si è tenuta la solenne processione del Corpus Domini con la benedizione delle tre porte di accesso di Servigliano: Santo Spirito, Porta Marina e Porta Navarra. L’infiorata unisce la comunità e quest’anno è divenuta anche internazionale, infatti, un tassello del percorso è stato interamente ideato e realizzato Stanley Leech di 14 anni, e creata dalla famiglia Leech e MacMahon famiglie inglesi stabilitesi da tempo a Servigliano con aiuto di alcuni amici stretti anche loro tutti inglesi.

a. c.