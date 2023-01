L’influenza molla la presa "I farmaci stanno tornando"

Influenza in ritirata dopo aver raggiunto il picco, in anticipo rispetto alle passate stagioni, durante il mese di dicembre. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto superiore di sanità, nella seconda settimana del 2023 l’incidenza delle sindromi simil-influenzali in Italia è ancora in calo ed è pari a 9,6 casi per mille assistiti, contro 10,6 dei sette giorni precedenti. L’Istituto evidenzia anche come il numero di sindromi simil-influenzali sia sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori tra i quali quello respiratorio sinciziale, nei bambini molto piccoli, e il Sars-Cov-2.

Proprio il virus respiratorio sinciziale nei bimbi ha fatto registrare, nel novembre scorso, un aumento dei ricoveri nel reparto di pediatria dell’ospedale ‘Mazzoni’. Tornando, comunque, all’influenza, a confermare come anche nel Piceno il malanno di stagione stia colpendo di meno è la presidente di Federfarma Ascoli, Patrizia Righetti, che rassicura anche sulla disponibilità nelle farmacie di diversi farmaci che fino alla settimana scorsa risultavano mancanti, come ad esempio il Brufen 600. "Per alcuni farmaci che erano mancanti – dice la Righetti – c’è stato un nuovo approvvigionamento, per altri no. Tra quest’ultimi, ad esempio, un dosaggio di un antipertensivo è ancora indisponibile, mentre gli antinfiammatori come il Brufen stanno rientrando un pochino alla volta nelle farmacie. Comunque, anche se alcune medicine non c’erano abbiamo sempre supplito con altri brand o con gli equivalenti. Nessuno è rimasto senza. Con le capacità delle farmacie di poter sostituire, si è riusciti a risolvere il disagio. Per quanto riguarda il Brufen 600 (introvabile fino alla scorsa settimana ndr) diverse farmacie sono state rifornite, ma se non ci sono le compresse ci saranno le bustine, e se non ci dovesse essere il Brufen ci sarà l’ibuprofene. Ad esempio il Nurofen sciroppo per bambini è disponibile, ora, in quasi tutte le farmacie. Credo che dal prossimo mese, comunque, la situazione si normalizzerà completamente. E’ inutile fare scorta, anche perché così si contribuisce a far diminuire la quantità di prodotto che c’è sul mercato. Se non c’è bisogno di un farmaco non bisogna prenderne tre scatole in previsione di ammalarsi. Per quanto riguarda invece l’influenza – conclude – è in ritirata senz’altro, stanno diminuendo i casi e siamo nella normalità dei contagi, il picco direi che è passato". "I casi di influenza – conferma anche il medico di medicina generale, Italo Paolini – stanno diminuendo, ma ce ne sono molti in questo momento di gastroenterite, soprattutto tra i bambini".

Lorenza Cappelli