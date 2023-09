L’iniziativa del Carlino. Fascino e portamento: vota la tua dama preferita

Una tradizione che si rinnova. E il Carlino si conferma sempre più ‘il giornale della Quintana’. Torna anche quest’anno, infatti, la nostra iniziativa intitolata ‘Vota la dama e la castellana’, che consentirà ai lettori di esprimere la propria preferenza sulle ‘signore’ che, con la loro bellezza ed eleganza, hanno impreziosito i cortei storici della Quintana sia a luglio che ad agosto.

Da oggi, tutti i giorni, verrà pubblicato il tagliando attraverso il quale votare. Il coupon va compilato, ritagliato e consegnato alla redazione di via Vidacilio 17 entro e non oltre il prossimo 30 novembre. A metà dicembre, poi, ci sarà la consueta cerimonia di premiazione. Ovviamente, per stilare la classifica finale verranno conteggiati solo i tagliandi correttamente compilati e originali, in quanto non sono ammesse fotocopie. È sufficiente riportare sul coupon soltanto il nome e il cognome della dama e della propria castellana preferite. Per quanto riguarda la dama, si può scegliere tra le dodici ‘signore’ schierate quest’anno dai sei sestieri: Stefania Regoli e Valeria Camaiani per Porta Romana, Marina Nardinocchi e Maja Alberti per Porta Solestà, Elena Stipa e Marianna Velenosi per Sant’Emidio, Veruska Cestarelli e Romina Ripani per Porta Maggiore, Alessandra Ciannavei e Valentina Formica per Porta Tufilla, Annalisa Frattarelli e Maria Giovanna Allevi per la Piazzarola.

Tra le castellane, invece, le candidate sono Alessia Marchetti e Raissa Ripani per Acquasanta, Laura Martella e Aurora Lauri per Arquata, Cinzia Michetti per Castel di Lama, Tamara Ubaldi e Nazzarena Fanesi per Castorano, Raffaella Rosati e Laura Addis per Folignano, Valentina Santini e Stefania Carboni per Montegallo, Simona Milani per Montemonaco, Renata Losani e Laura Dell’Erba per Monteprandone, Cristina Perugini e Valentina Romanelli per Comunanza, Irene Peverati e Martina Sartori per Monte San Pietrangeli, Mania Mannocchi e Merita Gjeli per Patrignone, Veronica Fiorenza e Daniela Speca per Porchia, Marica De Angelis per Ripaberarda, Elisa Migliarelli e Giorgia Giuliani per Roccafluvione, Denise Testa e Jlenia Onesi per Venarotta.

Matteo Porfiri