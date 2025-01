L’iniziativa del sindaco: oggi apre il sentiero dalla Statale allo stadio

Oggi, in occasione della partita tra Sambenedettese e Atletico Ascoli, il sentiero che collega la Statale 16 allo stadio Riviera delle Palme, nell’area Brancadoro, sarà nuovamente accessibile. La procedura sarà la stessa adottata meno di un mese fa in occasione dell’incontro casalingo contro la Fermana: il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, si farà carico personalmente della gestione dell’apertura e chiusura dei cancelli. Un’iniziativa privata, gestita al di fuori del ruolo istituzionale e senza l’intervento diretto dell’amministrazione comunale. La sicurezza del percorso sarà garantita da un servizio di vigilanza privata, interamente pagato dal primo cittadino. Questo provvedimento lascia però irrisolta la questione di fondo: è possibile trovare una soluzione definitiva che consenta l’apertura stabile del sentiero attraverso un atto amministrativo? Ad oggi, infatti, l’area è di proprietà privata, appartenente all’imprenditore Luigi Rapullino, che ha acquistato l’intera zona Brancadoro e l’ha recintata e chiusa. La mossa aveva suscitato accese proteste, non solo da parte dei tifosi della Sambenedettese ma anche del presidente del club, Vittorio Massi, e di molti cittadini. La chiusura del sentiero ha avuto ripercussioni anche sugli studenti dell’Istituto Guastaferro, i quali si sono visti impedire l’accesso diretto dalla Statale 16 alla scuola. La riapertura temporanea per eventi calcistici – a detta di molti – rappresenta dunque solo un palliativo, mentre la questione continua ad alimentare polemiche e richieste di chiarimenti. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la consigliera Luciana Barlocci ha sollecitato l’amministrazione a fornire risposte concrete sulla gestione del percorso. In settimana, anche l’ex assessore allo sport Pierfrancesco Troli ha criticato l’iniziativa del sindaco.

Emidio Lattanzi