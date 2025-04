Si parla molto di queste nuove Indicazioni Nazionali. Premetto: buone Indicazioni non fanno buoni insegnanti, né cattive indicazioni ne fanno di cattivi. C’è troppa ideologia, ma restano un punto di partenza utile per consolidare competenze e stimolare il senso critico. Studiare la cultura occidentale – se siamo buoni insegnanti – significa anche metterne in luce i limiti, per migliorarla. La riscoperta della Bibbia, dei classici greco-latini, anche del latino alle medie, ha grandi potenzialità educative. La Bibbia narra di un popolo migrante: è paradossale (e molto bello) che venga riproposta da chi vede lo straniero come minaccia. Imparare una poesia a memoria? Anacronistico se imposto, potente se vissuto come incontro con la bellezza. L’insegnante fa la differenza.