L’intelligenza artificiale vista attraverso i film. In programma cinque cortometraggi

Continuano gli eventi speciali della rassegna sulle intelligenza artificiali promossa dall’associazione Blow up. Giovedì prossimo alle ore 21.15 presso l’Ospitale, a Grottammare alta, in collaborazione con il prestigioso Festival del cortometraggio "Corto Dorico", saranno proiettati 5 cortometraggi sul tema dell’intelligenza artificiale appositamente selezionati per l’iniziativa. "Night song of a wondering cowboy" di Andrea de Fusco; "Biglove" di Cristiano Gazzarrini, "What-if-i" di Lavinia Tommasoli e Pietro Traversa; "Ludi florales "di Alessandro Bavari; "We love birds di Alessandro Bavari. Prima e dopo la visione saranno presenti in sala Francesco Appoggetti e Valerio Cuccaroni, due degli organizzatori della manifestazione "Corto Dorico", che introdurranno le opere e dialogheranno con il pubblico. Ingresso gratuito con tessera-abbonamento F.I.C. 2023-2024 (euro 10) sottoscrivibile nella sede di Blow Up adiacente la sala proiezioni.