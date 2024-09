l’intervento

L’onorevole Augusto Curti del Pd torna all’attacco. Stavolta sulla delicata questione che riguarda l’export marchigiano e quindi anche del territorio piceno. "Il sistema economico regionale sta vivendo un drammatico calo dell’export – afferma –. le Marche hanno fatto registrare il peggior dato a livello nazionale con il calo del 41,3%. Se è vero che in questo quadro il calo dell’82% dei prodotti farmaceutici ha il suo peso, va però sottolineato il 42% in meno delle aziende manifatturiere, il 5,7% dei prodotti moda e il meno 4,7% de comparto mobili che rappresentano due cluster dell’eccellenza marchigiana. Le politiche del governo di destra e una giunta regionale inadeguata stanno impantanando le Marche nella palude di un crisi. Dunque risulta urgente avviare misure concrete e immediate per il sostegno del nostro sistema produttivo. Continuiamo a rimarcare l’assoluta necessità di istituire una Zes che possa agevolare le imprese e compensare i danni subiti".