L’invasione al mercato: ci sono solo mazzancolle

Al mercato ittico di San Benedetto si registra in questi giorni una vera e propria invasione di mazzancolle, una specialità di mare particolarmente apprezzata dai consumatori e molto richiesta sul mercato. La situazione attuale sta riscuotendo l’entusiasmo di pescatori e commercianti, che vedono un incremento delle vendite e un miglioramento dei ricavi. Tra di loro il commerciante ittico Lorenzo Marinangeliche spiega come le condizioni meteorologiche stiano influendo sulle catture. "Nei giorni scorsi c’è stato mare mosso al largo, e per questo motivo la maggior parte delle barche ha pescato più a ridosso della costa. Questo ha portato a un notevole aumento della pesca di mazzancolle, che tra l’altro in questo periodo dell’anno sono particolarmente presenti. Il risultato è che ne stanno arrivando in grandi quantità e a prezzi molto buoni", afferma Marinangeli. La soddisfazione per l’abbondanza di questo crostaceo è però accompagnata da alcune preoccupazioni circa la scarsità di altre specie ittiche, come evidenziato da Giovanni Palestini, commerciante di pesce al dettaglio e operatore del mercato, che commenta: "È vero, le mazzancolle sono tantissime e si vendono bene, ma di contro c’è una ridotta presenza di seppie, e questo fa sì che i prezzi stiano salendo quasi alle stelle". Nonostante questa contropartita, la situazione evidenzia il buono stato di salute delle risorse ittiche nell’Adriatico, come sottolineato dallo stesso Marinangeli che vorrebbe sfatare un tabù. "Vorrei fare un confronto tra il pesce che andava all’asta vent’anni fa e le quantità che vanno all’asta oggi. Secondo me, contrariamente agli allarmismi, le quantità sono aumentate. Cambiano i tempi: magari ci sono delle specie che si trovano meno rispetto agli anni passati, ma nel complesso le quantità sono maggiori. Andrebbe fatto questo raffronto e mostrato a chi parla di parchi marini, ignorando il fatto che in una zona di mare come la nostra penalizzano un’economia. Inutile portare gli esempi di altre zone dove sono stati istituiti i parchi perché parliamo di posti che hanno conformazioni diverse".