L’invasione sul pianoro Boom di giovani e famiglie

Come ai vecchi tempi. Migliaia di giovani, e non solo, nella giornata di ieri hanno riempito colle San Marco. Nonostante un meteo ballerino, che comunque ha retto fino al tardo pomeriggio, considerando il fatto che le previsioni della vigilia sembravano proibitive, davvero in tanti hanno festeggiato la giornata del 25 Aprile insieme ai propri amici sul pianoro. Tra una birra ghiacciata e un panino con la porchetta, si respirava una grande voglia di divertimento e di spensieratezza. Tante le tende allestite già dalla mattinata del 24, con molti ragazzi che hanno appunto pernottato a San Marco. Tranne un paio di piccole risse, nel corso della notte, forse provocate da qualcuno che aveva alzato troppo il gomito ma subito sedate dagli amici dei diretti interessati, è andato via tutto abbastanza liscio. Al pianoro sembrava di essere tornati all’epoca precovid. Migliaia di giovani si sono divertiti all’aria aperta e anche tante famiglie hanno colto l’occasione per trascorrere a San Marco la giornata festiva. Tante, d’altronde, le opportunità di svago offerte ai visitatori: dal ‘Parco Avventura’ ai campi da padel e da tennis, ce n’era per tutti i gusti. Unica nota stonata, se così si può dire, la tanta sporcizia lasciata proprio sul pianoro, che gli operatori del Comune saranno prontamente chiamati a raccogliere già questa mattina. Molti cestini erano già colmi di rifiuti nella prima mattinata e, se proprio si deve trovare una pecca, è proprio questo l’aspetto da migliorare. Per il resto, anche i bagni pubblici erano funzionanti, con numerosi servizi igienici allestiti appositamente in varie zone del pianoro. Insomma, una bella giornata di festa e, per il Primo Maggio, è lecito aspettarsi il bis.

m.p.