L’inverno demografico. Peggiora ancora il saldo tra nascite e decessi. Migliora l’occupazione

L’inverno demografico colpisce forte nella nostra provincia. E’ quello che emerge dai dati dell’Inps che ha fatto una fotografia del 2022. Gli effetti a lungo termine sono inevitabilmente negativi sulla sostenibilità dell’intero sistema in quanto evidenziano un saldo negativo tra nascite e decessi (-1.536). Migliora invece il saldo tra immigrati ed emigrati (+ 499), che non è tuttavia sufficiente a compensare il saldo negativo tra nascite e decessi, sostanzialmente in linea con il dato regionale e nazionale. I dati sono stati illustrati ieri in occasione della presentazione del rendiconto sociale 2023 dell’Inps che si è tenuto a Palazzo dei Capitani. La regione Marche, che non a caso è l’unica regione italiana declinata al plurale, si caratterizza per una variegata caratterizzazione socioeconomica, ancora più evidente se si considera che la confina a nord con una regione ricca e produttiva come l’Emilia Romagna e a sud con una regione come l’Abruzzo, definita dall’Unione Europea ’in transizione’.

"E tali considerazioni tanto più sono pregnanti se si considera che la provincia di Ascoli è la più meridionale e periferica della regione" ha detto Ede Talanga, presidente del Comitato Inps di Ascoli. Il contesto economico ascolano nel 2023 evidenzia una buona crescita del tasso di occupazione che si attesta al 67,2% rispetto al 65,1% del 2022. Il dato del saldo netto occupazionale è positivo ed è determinato da un numero maggiore di assunzioni di rapporti di lavoro rispetto alle cessazioni. Cala sensibilmente il tasso di disoccupazione (da 6,7 a 4,3), mentre diminuisce lievemente il tasso di inattività (da 30,1 a 29,6).

"Ne emerge un quadro che senza tema di smentite può definirsi positivo e dinamico, anche se – ha aggiunto Talanga – al di là del dato puramente numerico e quantitativo, deve imporsi anche una considerazione qualitativa sulla tipologia dei contratti stipulati; al netto dei contratti necessariamente precari (stagionali, somministrati e intermittenti), solo un 25% sono stipulati a tempo indeterminato mentre il restante 75 % lo sono a tempo determinato con una forbice tra queste due tipologie contrattuali che peraltro nel 2023 si è allargata maggiormente rispetto al 2022".

Le retribuzioni/redditi medi giornalieri nella provincia si confermano inferiori non solo rispetto al valore medio nazionale ma anche e soprattutto rispetto al dato medio regionale. In particolare, in provincia una donna percepisce giornalmente una retribuzione di 68,1 euro a fronte di un dato medio regionale di 69,6 e di un dato nazionale di 77,6. Per gli uomini ascolani il dato si attesta ad 88,6 euro a fronte di un dato regionale di 93,5 e di un dato nazionale pari ad 104,4. Le minori retribuzioni determinano conseguentemente trattamenti pensionistici più bassi sia della media regionale, sia della media nazionale.

p.erc.