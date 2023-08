Lionetti prova subito a tornare Il 20 agosto giostra a Servigliano

Archiviata la Quintana di agosto, per i cavalieri non è ancora arrivato il momento di andare in vacanza, visto che ci sono ancora diverse giostre in calendario nella stagione in corso. A cominciare da quella di Servigliano, prevista per il 20 agosto. Nel paese fermano, infatti, si riproporrà il duello tra Luca Innocenzi e Lorenzo Melosso, i due che hanno trionfato al campo dei giochi: il primo a luglio e il secondo ad agosto. Innocenzi, a Servigliano, difenderà i colori del rione Porta Santo Spirito, mentre Melosso quelli di Porta Marina. Sta facendo di tutto per esserci, recuperando dall’infortunio alla spalla rimediato ad Ascoli, anche Nicholas Lionetti, che corre per Porta Navarra. Le sue condizioni, infatti, sono meno gravi di quelle che potevano sembrare al momento della caduta, avvenuta mentre era in sella alla compianta Look Amazing, e il 24enne di Faenza proverà a gareggiare. Il rione, d’altronde, non avrebbe ancora trovato un sostituto e tutto lascia pensare al fatto che Lionetti ci sarà. Ma è ancora presto per dirlo con certezza. Grande assente, anche a Servigliano, Massimo Gubbini. Il campione di Porta Tufilla, che quest’anno ha saltato entrambe le Quintane per colpa del gravissimo infortunio avuto il primo luglio, durante le prove della giostra di Foligno, a Servigliano sarà sostituito dal suo concittadino folignate Daniele Scarponi. Gubbini è ancora ricoverato in ospedale, in Umbria, e deve ancora sottoporsi ad alcuni interventi. Il Carlino ha spesso provato a contattarlo, senza successo, a testimonianza del fatto che il campione rossonero non è ancora in grado di parlare, anche se la situazione sta lentamente migliorando. Il quinto cavaliere in gara nella giostra fermana sarà Mario Cavallari per il rione San Marco. A metà settembre, poi, tonerà la Quintana di Foligno, dove saranno protagonisti sempre Innocenzi e Melosso.

A proposito dell’ascolano, vincitore della giostra di domenica scorsa, gli sono arrivati i complimenti pubblici di Luigi De Santis, caposestiere di Porta Romana. "Il nostro cavaliere ha sfoderato una prova superlativa – spiega De Santis –. Non è stato un anno facile per lui, ma nonostante tutto è riuscito a lavorare sempre con grande costanza e sacrificio. Nella giostra di domenica abbiamo visto un ragazzo diventare uomo. Nella gestione della gara ha saputo tirar fuori un livello di maturità da vero campione. Ci tengo a dire grazie anche alla scuderia Atlanda e ad Emanuele Capriotti che continuano a svolgere un lavoro importante per i nostri tanto amati colori rossoazzurri, così come è stato prezioso il supporto dell’istruttore Mario Papa e del veterinario Corrado Vallesi".

Matteo Porfiri