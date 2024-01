L’ira del Pd sul bilancio Ciip:: "Si potevano cambiare tariffe"

La minoranza, sul bilancio Ciip, non conosce riposo. Dopo le polemiche andate in scena sabato scorso in consiglio comunale, il previsionale 2024 viene criticato anche dal Pd, che punta i riflettori sull’opportunità, non colta, di rivedere le tariffe in ribasso, nonostante la crisi idrica imperante. A prendere la parola, riferendosi alla partecipata e al vertice comunale, è Elio Costantini "Mentre prima – spiega il segretario del circolo nord – la tariffa residente era uguale per tutti, si pagava in modo uniforme in base allo scaglione di consumo, nel 2021 l’Arera ha introdotto gli scaglioni per nucleo familiare, fino a 25 metri cubi per componente familiare. Con questo sistema proprio le famiglie più numerose di fatto sono le più colpite. Visto che lo scaglione è deciso dal gestore, nulla impedirebbe alla Ciip di ampliare lo scaglione alzando la cubatura per componente familiare, portandola ad esempio a 40 metri cubi. Basterebbe comunicarlo all’Arera e attendere l’approvazione dell’Ato".

Insomma, per i democrat la società avrebbe avuto ampi margini di manovra per cambiare le tariffe, aumentate del 7,3%. Il previsionale 2024 annuncia un utile di oltre 7,7 milioni, ma anche costi onerosi, fra cui 13,1 milioni per il personale, 7 milioni per l’energia elettrica, 2,8 per lo smaltimento fanghi, 3,8 per le materie prime e 5,4 per la manutenzione degli impianti. Nonostante questo, secondo Costantini, il comune di San Benedetto non sarebbe stato capace di imprimere il proprio orientamento nel bilancio attuale: "Di sicuro – prosegue il segretario – né il sindaco, né l’assessore Pellei si sono mai premurati di portare in consiglio una riflessione politica e non ragionieristica sui criteri di investimento della Ciip, limitandosi invece a servire il conto, per sbrigare una formalità e ottenere il via libera all’approvazione del bilancio. L’anno scorso neanche quello. Come può la politica dare degli indirizzi, se in consiglio arrivano solo i conti e non si discute di altro?".

Il Pd infine si concentra sul capitolo investimenti, che prevede, per la riviera, una spesa di oltre 2,8 milioni. Risorse che, a detta della minoranza, dovrebbero essere usate per individuare nuove sorgenti: "E’ possibile conoscere – conclude Costantini – in che percentuale sono destinati alla ricerca di nuove captazioni e quanto per le opere idrauliche? Anche sul fronte delle voci di spesa sulla gestione dell’ente, l’assessore non ha dato seguito a nessuno dei rilievi dell’opposizione, eppure sembrerebbero esserci ampi margini di miglioramento".

Giuseppe Di Marco