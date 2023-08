Lirica all’arena Monticelli Spazio alla Norma di Bellini

Il Comune di Ascoli in collaborazione con ‘Eclissi eventi’ ha scelto la Norma, opera di Vincenzo Bellini tra le più conosciute e rappresentate al mondo, per la messa in scena di stasera, alle 21.30, all’arena Monticelli in piazza Giovanni Paolo II. Verrà proposto un originale adattamento con splendide voci accompagnate dal pianoforte, per la regia di Paolo Santarelli. Le tracce narrative che introdurranno gli atti guideranno lo spettatore alla comprensione, non solo della trama, ma soprattutto delle emozioni nascoste nella musica e nel libretto. Lo spettacolo è un omaggio al soprano Maria Callas di cui ricorrono i 100 anni dalla morte. Interpreti saranno: Patrizia Perozzi in Norma, Dario Ricchizzi in Pollione, Valentina Coletti in Adalgisa, Davide Bartolucci in Oroveso, Tommaso Mangifesta in Flavioun druido. Al pianoforte Davide Martelli, narrazione, regia e costumi Paolo Santarelli, scenografie liceo artistico ‘Preziotti-Licini’. Ingresso libero.