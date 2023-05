L’Isc Nord al ’Jr Nba Fip League’ Basket con le divise dei campioni

La scuola secondaria di I grado dell’Isc Nord ha aderito al progetto "Jr. Nba Fip League", torneo scolastico promozionale organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla National Basketball Association. Nei giorni scorsi, nella palestra del plesso "Caselli", le classi prime e seconde della scuola media "Sacconi-Manzoni", divisi in 10 squadre con maglie delle franchigie Nba, hanno danno vita ad un coinvolgente evento sportivo coordinato da tecnici della Fip. Ora le classi vincitrici delle due divisioni si contenderanno la vittoria nella fase provinciale del torneo, poi la vincente si qualificherà per la finalissima nazionale, in programma il 27 e 28 maggio. La referente territoriale per l’Educazione fisica e sportiva, la professoressa Serafina Olmo, si è complimentata con Magda Gasperat, promotrice dell’evento, e con i docenti dell’Isc Nord, per la loro attenzione alle iniziative volte a valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita.