L’Iss Augusto Capriotti festeggia 40 anni

L’Iss Capriotti ha profondamente segnato lo sviluppo culturale di San Benedetto e del circondario. Elementi emersi nel corso dell’iniziativa che ha celebrato i quarant’anni dalla sua intitolazione allo scienziato e docente sambenedettese, Augusto Capriotti, ricordato dalla figlia Benedetta: "Mi piace pensare che l’dentità di questo istituto sia basata sul valore dell’umiltà che permette di riconoscere i propri limiti e da la spinta a migliorarsi e sul valore della riconoscenza che fa essere grati per ciò che si riceve. Mi piace pensare che in questa scuola che porta il nome di Augusto Capriotti si possa realizzare una sinergia costruttiva tra professori e studenti. Che questa scuola fornisca ai ragazzi che la frequentano tutti gli strumenti per diventare delle menti libere per far uscire la propria unicità e capire cosa vogliono essere nella vita". La figlia di Capriotti ha ricordato anche i suoi zii ovvero l’avvocato Vincenzo, Elvio docente nello stesso istituto e Vinicio commercialista e indimenticato storico corrispspiondente del Resto del Carlino. Le parole di Benedetta e degli altri ospiti della cerimonia hanno suscitato un caleidoscopio di emozioni. Il racconto di Giuseppe Merlini, dell’Archivio storico comunale, ha permesso di ripercorrere le tappe che hanno segnato l’evoluzione dell’stituto. Particolarmente interessanti le testimonianze di tre studentesse diplomatesi lo scorso anno, Sabrina Jiang (indirizzo Sistemi Informativi Aziendali del Tecnico), Gaia Giudici (Liceo Linguistico) e Viola Pomili Pomili (Liceo Linguistico – Esabac). L’intervento di quest’ultima, supportato dalla referente Sandra Melosso, ha permesso di ricordare anche come questo sia stato il decimo anno di attivazione del percorso che vede una classe dell’Istituto accedere a un doppio diploma, italiano e francese. Molti gli ex docenti presenti e tra questi anche i vice presidi storici come Capacchietti e Calcagni.