Lista ’Marchigiani per Acquaroli’: "Le nostre competenze a diposizione"

La squadra che sosterrà la coalizione di centrodestra alle ormai imminenti elezioni regionali si arricchisce con la presenza della lista civica ‘I Marchigiani per Acquaroli’ che cercherà di appoggiare il presidente uscente verso la conferma della propria carica a palazzo Raffaello. I quattro nominativi scelti per il collegio della provincia di Ascoli rispondono a quelli di Maria Stella Origlia, Cristiana Biancucci, Roberto Paoletti e Gianluca Pompei. "I cittadini marchigiani sono persone tenaci – sostiene la Origlia nella conferenza stampa tenuta alla libreria Rinascita – e noi proprio a questa tenacia ci siamo ancorati per dire sì a questa chiamata elettorale. Ci siamo messi a disposizione per offrire a questa coalizione tutte le competenze acquisite professionalmente e politicamente. Il metodo ci accomuna attraverso i valori della verità e della lealtà nei confronti degli elettori".

L’altra figura femminile sarà quella di Cristiana Biancucci, ex presidente della sezione locale della Croce Rossa. "La mia campagna elettorale l’ho voluta definire officina politica laboratorio – aggiunge -, metafore che riconducono alla manualità al fare, alla concretezza. Non claim o proclami elettorali, ma risposte concrete alle istanze della popolazione. La mia natura certo è legata più ad una politica sociale e di inclusione considerata la mia esperienza ventennale nell’associazionismo. La risposta può essere data solo con una visione di sistema e non più emergenziale. Ecco perché un ruolo importante va dato anche al prezioso mondo del volontariato con sostegni di rete nonché partenariati con istituzioni pubbliche e private. Agli alunni, alle famiglie e a tutta la comunità educante va dato un supporto per garantire un’educazione e un’istruzione pubblica che possa garantire lo sviluppo dello spirito critico nei nostri giovani. Il nostro territorio può vantare luoghi dell’entroterra a cui dovremmo tornare, valorizzando una ricostruzione non solo abitativa ma anche culturale. Una ricostruzione che oggi sta diventando sempre più realtà grazie all’impegno del nostro commissario alla ricostruzione Guido Castelli".

Massimiliano Mariotti