Liste d’attesa infinite. L’allarme di Cipollini:: "In coda 12mila persone"

Il nuovo sistema di ’presa in carico’ dei cittadini che non riescono a prenotare le prestazioni sanitarie entro i termini prescritti, ha comportato, a sua volta, al momento, una ’lista di attesa’ di circa dodicimila utenti che stanno aspettando di essere richiamati dagli operatori del centro unico di prenotazione per conoscere la data in cui potrà essere erogata la prestazione sanitaria richiesta.

Lo ha reso noto ieri il segretario provinciale della Cisl Giorgio Cipollini. Un dato macroscopico che ha destato allarme e preoccupazione e sul quale Cipollini è stato invitato a specificare come si è giunti a questo calcolo. "Per la precisione si tratta di 11.800 utenti ancora in sospeso nelle liste di attesa nella provincia di Ascoli. A questo numero – ha spiegato il referente della Cisl provinciale – siamo giunti attraverso al Cup. E’ vero che non abbiamo accesso direttamente, ma abbiamo le nostre fonti che ci hanno informato della situazione" aggiunge Cipollini.

Per il segretario provinciale della Cisl la vicenda più preoccupante, però, è quella che detta lista, invece di decrescere, aumenta ogni giorno di più. "Di fronte a tale macroscopica quanto grottesca disfunzione organizzativa, che non risolve assolutamente la problematica in essere, sconcertano le indicazioni impartite agli operatori del servizio di dare precedenza alle richieste di prestazioni sanitarie avanzate il giorno o i giorni immediatamente precedenti e non di scorrere la lista partendo dalle richieste più remote. L’applicazione di tale paradossale ed iniquo criterio – prosegue Cipollini – comporta, di conseguenza, che chi è in lista da più tempo rischia di non essere mai chiamato dagli operatori dell’istituito nuovo servizio, acuendo, in tal modo, la contrapposizione tra gli utenti e gli incolpevoli operatori".

Cisl osserva che il fenomeno ha assunto "proporzioni gigantesche e coinvolge l’intera collettività con i conseguenti gravissimi oneri che si ripercuotono in particolare sulle classi meno abbienti" e per questo ritiene che debba essere fatta chiarezza e soprattutto, procedere ad assumere nuovo personale da dedicare a tale delicatissimo servizio, "evitando di lasciare la gestione dello stesso ad alcuni operatori del Cup, già fin troppo stressati, ovvero, in maniera totalmente illegittima, ad alcuni volontari del servizio civile".