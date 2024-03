"Liste d’attesa, tante lamentele"

Cittadinanzattiva e disservizi: passato il covid, le lamentele si sono intensificate. "La maggior parte di esse riguardano le liste di attesa, le ore di attesa in pronto soccorso, la difficoltà del ricovero, la tensione palpabile del personale sanitario ast5. Sono cronaca di tutti i giorni – scivono dal comitato – le rimostranze dei sindacati che riguardano questioni relative alle condizioni di lavoro ed alla programmazione strategica aziendale. Tutto cio’ si riflette sugli utenti che passivamente subiscono le conseguenze del malcontento.

Cittadinanzattiva non è mai stata coinvolta nella stesura del piano aziendale neppure per ascoltare la voce dei cittadini dalla quale poter trarre spunti per un auspicabile miglioramento delle problematiche esistenti e realmente vissute. Non è sufficiente predisporre atti formali aziendali e regionali, dove apparentemente tutto è perfetto, quando nella pratica emergono disservizi, lacune e problemi anche gravi. Iil cittadino/utente vive sulla propria realtà quotidiana un continuo peggioramento nei rapporti con il mondo sanitario, che non è semplicemente e solamente percepito” ma reale e a scapito dei problemi di salute (tempi di attesa, tac, mammografia, iperafflussi in pronto soccorso, holter pressorio, doppler vasi sanguigni, visite specialistiche, tempi per interventi chirurgici, prenotazioni per fisioterapia )".