L’istituto comprensivo sarà intitolato al generale Dalla Chiesa

L’Istituto Comprensivo di Monteprandone sarà intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa. La richiesta all’amministrazione comunale è arrivata dalla Direzione Scolastica, dopo la proposta avanzata dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto dell’Isc con la seguente motivazione: "Attraverso l’intitolazione della scuola si vuole rendere omaggio alla figura del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, vittima di un attentato di mafia, il 3 di settembre del 1982 a Palermo, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Il nome del Generale costituisce un esempio importantissimo nella storia della difesa dei valori della nostra Costituzione, in nome della legalità e dell’acquisizione della consapevolezza dell’altissimo valore dell’impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità". Nella motivazione viene anche evidenziata l’altissima levatura morale del Generale impegnato nella lotta contro Cosa Nostra così come aveva fatto nella lotta al terrorismo. Il Comune ha fatto propria la proposta della Scuola ed ha avviato l’Iter che prevede diversi passaggi: dal Provveditorato al Prefetto dalla Giunta comunale al Ministero, per poi tornare ai vertici della scuola.