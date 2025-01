L’Istituto magistrale Mercantini festeggia 130 anni di storia

L’Istituto Magistrale Luigi Mercantini di Ripatransone celebra 130 anni di storia. Esprime soddisfazione il neo presidente del Consiglio d’Istituto Francesco Massi (foto): "Avverto la responsabilità della storia di questi 130 anni. Mi onora collaborare con l’instancabile dirigente Sabrina Vallesi, con la professionalità degli insegnanti, gli alunni e le Istituzioni, affinché il germoglio piantato da Emidio Consorti ramifichi ancora. All’impegno del Sindaco e dell’Amministrazione comunale unisco il mio per onorare il ruolo che mi è stato offerto."

"Un percorso che ha portato alla nascita dell’Istituto Mercantini che mi onora come sindaco e come cittadino, perché ha rappresentato un polo culturale per la nostra cittadina e per i Comuni limitrofi – afferma il sindaco Lucciarini – A cavallo di tre secoli (fondato nel 1895) ha segnato il percorso di istruzione dell’intero territorio ed ancora oggi, guidato da Dirigenti e insegnanti di stimato valore, unito al Fazzini, rappresenta un punto di riferimento per la formazione di nuove generazioni di cittadini. Non può mancare il mio impegno e dell’intera Amministrazione affinché l’Istituto, erede della Scuola Normale di Emidio Consorti, continui la sua attività educatrice."