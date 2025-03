L’istituto Roi vince il bando ’Didattica innovativa’

L’istituto Roi di Porto d’Ascoli, ente di formazione superiore e continua, ha partecipato al bando regionale ’Didattica innovativa’ e, a seguito della favorevole graduatoria, ha costituito l’associazione temporanea di scopo insieme all’ente di formazione 9000uno di Senigallia, all’Istituto Superiore ’Ulpiani’ di Ascoli Piceno e alla Maxime Consulting (Giorgio Bartolucci, Rosanna Moretti, Fulvio Silvestri, Maurizio Urbani).

Il progetto ha l’ambizioso obiettivo di innovare i processi didattici all’interno delle scuole rafforzando le competenze dei docenti, affiancando i discenti con nuove tecnologie a loro supporto e aprendo un canale di dialogo costante con le famiglie degli studenti, così da massimizzare le performance formative in tutto il comparto.

L’istituto Roi è specializzato nella formazione legata al settore Ict, intelligence and communication technology, specialmente nell’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno delle imprese e di numerose categorie professionali.

L’amministratore dell’istituto Roi, Fulvio Silvestri, ha espresso la propria soddisfazione: "Siamo davvero entusiasti di questo risultato perché le progettualità esprimono esattamente il settore in cui lavoriamo da anni e nel quale abbiamo ottima esperienza. Personalmente sono mesi che sto portando avanti in qualità di docente le medesime tematiche all’interno di numerose Isc del territorio, in particolare all’interno del progetto ministeriale ’Futura Pnrr’ che si esplica in corsi e laboratori pratici nei quali i docenti della scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria acquisiscono competenze innovative e dirompenti che ottimizzano il loro lavoro con i bambini e i ragazzi, in particolar modo di coloro che hanno disturbi dell’apprendimento".

Stefania Mezzina