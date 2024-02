L’istituto Spontini vola in Francia

Terzo step della mobilità del progetto Erasmus ‘Music in inclusion’ che porterà allievi, docenti e accompagnatori dell’Istituto musicale ‘Gaspare Spontini’ a Tolosa, in Francia, insieme alla scuola di musica ‘S.Gajdov’ di Veles (Macedonia del Nord). Si tratta dell’ultimo atto del progetto del manager Alceste Aubert che vedrà Emi Spinucci, musicoterapista e capo delegazione del progetto, coadiuvata dai docenti Francesco Albertini e Victoria Viola. Grande soddisfazione è stata espressa dalla coordinatrice dello Spontini, Maria Puca, che ha creduto, sin da subito, all’importanza di un progetto come questo che apre nuovi orizzonti all’istituto musicale ascolano, nella consapevolezza che la musica con l’universalità del suo linguaggio è in grado di sviluppare e incentivare buone pratiche di comunicazione e inclusione tra studenti e docenti con tradizioni, culture e conoscenze diverse.