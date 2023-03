Lite con addetto alla sicurezza Cliente in ospedale

Una lite per futili motivi è avvenuta ieri all’interno del supermercato Eurospin di via Genova a due passi della stazione ferroviaria. Il diverbio è avvenuto fra un addetto alla sicurezza e un cliente al quale veniva rimproverato, a quanto sembra, di mangiare all’interno dell’esercizio commerciale. Tra i due è nata una discussione che man mano si è accesa sempre più fino a che non è partito qualche colpo proibito davanti agli occhi di diversi clienti che in quel momento erano presenti all’Eurospin. Alla fine si conta un ferito, vale a dire il cliente che è stato medicato dal personale sanitario del 118 per una ferita alla testa e che poi lo ha poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in codice non grave. Qui sono stati completati gli accertamenti e la necessaria medicazione. Del fatto è stata informata la Questura che ha inviato sul posto una volante.