Lite in casa degenera. Una donna viene colpita a padellate

Lite fra donne straniere in un appartamento di via Curzi al civico 24. Una donna somala di 28 anni, colpita alla testa con una padella, è finita al pronto soccorso. Sul posto un equipaggio della potes-118 e una volante della polizia. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 17,15. Le condizioni della donna non sono preoccupanti; è stata trasportata all’ospedale in codice giallo. L’allarme al 118 e alla polizia era arrivato per un sospetto accoltellamento, ma all’arrivo dei soccorritori dell’arma non si sarebbe trovata traccia. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza hanno recuperato solo una padella con la quale la giovane somala è stata colpita al capo. Secondo la prima ricostruzione, nel grande all’alloggio abitato da 6 o 7 donne straniere, vi sarebbe stata una furibonda lite fra due di loro durante la quale la ventottenne ha avuto la peggio. Al pronto soccorso le hanno praticato alcuni punti di sutura e poi l’hanno sottoposta ad accertamenti diagnostici per verificare le condizioni della paziente che presentava contusioni in più parti del corpo. Gli investigatori della polizia hanno identificato l’autrice dell’aggressione ed ascoltato le ragazze presenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.